Apple opozarja lastnike telefonov iPhone, naj nehajo uporabljati Chrome

Apple je izdal opozorilo za 1,4 milijarde uporabnikov telefonov iPhone, naj prenehajo uporabljati spletni brskalnik Google Chrome in presedlajo na Safari, ki naj bi bil varnejša in bolj zasebna izbira.

Google si prizadeva preusmeriti uporabnike Safarija na Chrome zaradi trenutnega finančnega dogovora z Applom, ki mu omogoča, da je privzeti iskalnik v Applovem spletnem brskalniku. Zaradi protimonopolnih preiskav v ZDA in Evropi je dogovor v nevarnosti, zato pri spletnem velikanu pospešeno iščejo alternativne rešitve.

Chrome ima trenutno 30-odstotni delež med uporabniki telefonov iPhone, Google pa si želi ta delež povečati na 50%, kar bi mu prineslo dodatnih 300 milijonov uporabnikov. Apple se temu upira, saj bi to zmanjšalo njegove prihodke in ogrozilo zasebnost uporabnikov. Google Chrome se sooča s številnimi težavami glede zasebnosti, kot sta sledenje prek piškotkov in zbiranje podatkov z uporabo skritih nastavitev, ki jih ni mogoče spremeniti.

Apple je svojo kampanjo okrepil z novim video oglasom, ki uporablja Hitchcockov film Ptice kot metaforo za spletno zasebnost. Oglas jasno sporoča, da je Safari varnejša izbira za tiste, ki ne želijo biti opazovani na spletu. Poleg tega je Apple predstavil posodobitev Private Browsing 2.0, ki poudarja napredne funkcije za izboljšanje varnosti in zasebnosti v Safariju. Posodobitev, ki je sprva ostala neopažena, zdaj pridobiva pozornost na družbenih omrežjih.

Google poskuša uvesti programski vmesnik Topics API kot alternativo piškotkom za sledenje, vendar se sooča z regulativnimi izzivi. Apple pri tem uporabnike opozarja, da bo tovrstno sledenje in sledenje preko različnih spletnih mest še vedno prisotno, ter poudarja, da noben ukrep znotraj Chroma ne more doseči njihovega purističnega pristopa k zasebnosti.

