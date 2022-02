Apple namiguje prihod navidezne resničnosti

Na spletu se pojavlja vse več namigov, da Apple pospešeno pripravlja izdelke s področja povečane in navidezne resničnosti. Apple naj bi tako nove naprave s področja navidezne (VR) in nadgrajene (AR) resničnosti opremil s povsem novim operacijskim sistemom “realityOS”. Reference na to ime so se namreč pojavile tako v logih spletne trgovine App Store kot v odprti kodi družbe Apple, ki je občasno objavljajo na Githubu.

RealityOS je povsem verodostojno ime, saj Apple že vrsto let svoje operacijske sistem imenuje na podrobne način (iOS, ipadOS, tvOS, macOS). Kake druge podrobnosti razen imena doslej niso znane.

Naj spomnimo, da je v preteklih letih veliko poznavalcev dogajanja znotraj družbe Apple namigovalo, da bo družba svoje prve izdelke s področja VR/AR predstavila v letu 2022. Po tedanjih navedbah naj bi v letošnjem letu najprej predstavili čelado/prikazovalnik za navidezno resničnost, v letu 2023 pa bi nato prišla na vrsto še očala s podporo za nadgrajeno resničnost.

Najnovejše informacije kažejo na to, da se je projekt zamaknil in bodo prve izdelke najbrž prikazali šel v letu 2023. Po nekaterih informacijah naj bi se Apple soočal s težavo pri zagotavljanju zadostne zmogljivosti za zahtevano oziroma pričakovano kakovost uporabniške izkušnje, to pa naj bi se kazalo zlasti v pregrevanju opreme in slabi avtonomiji delovanja na baterije.

Pri Bloombergu pri tem navajajo, da Apple sočasno razvija tudi novo spletno trgovino namenjeno specifično za izdelke z realityOS. V tej naj bi uporabniki lahko dostopali tako do vsebin (igre, video gradivo) kot storitev (metaprosvet, videokonference).

Konkuenca medtem menda tudi ne počiva. Kljub temu, da sta tako Google kot Samsung v preteklosti že ponujala, pa tudi ukinila izdelke s področja AR/VR, obe družbe menda pripravljata novo generacijo naprav. Najbrž kot preventivni odgovor na Applove predstavitve, ko bo in če bo do te prišlo.