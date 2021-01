Aplikacijo Parler, ki se je vzpostavila kot »alternativni Twitter« je ukinil – Amazon

Poročali smo že, da sta aplikacijo Parler, ki je postala nekakšno zatočišče desnih ekstremistov v ZDA, iz svojih trgovin že odstranila Apple in Google, danes pa je sledil dokončen udarec – storitvi je prekinil pogodbo Amazonov AWS.

Na Amazonovem »oblaku« AWS teče velika večina aplikacij in storitev, med njimi je bila tudi aplikacija Parler. V pismu, ki so ga odgovorni iz AWS poslali Parlerju so opozorili, da so na njihovi platformi zaznali 98 pozivov k nasilju in da naj kar čimprej ukrepajo, da se to ne bo več dogajalo. Ker do danes s prostovoljci platforme niso uspeli ročno »očistiti«, je Amazon defacto izklopil delovanje aplikacije Parler. Zadnjih nekaj dni je bil Parler dostopen preko spletne aplikacije, vendar je sedaj »umrla« tudi ta.

Šef Parlerja je resignirano ugotovil, da je s platformo bolj ali manj konec, saj da so jih »zapustili« tudi ponudniki elektronske pošte, telefonije in celo odvetniška družba. Alternativni ponudniki se jih izogibajo in jih nočejo sprejeti, dokler tega ne naredita Apple in Google.

Parler je v zadnjem času postal tako velik, da je po ocenah opazovalcev Amazonovemu AWS za uporabo infrastrukture mesečno plačeval po 300.000 dolarjev.