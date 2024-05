Android nas bo opozarjal na prevarantske klice

Google je na razvijalski konferenci I/O napovedal novost za operacijski sistem Android, ki bo uporabnikom pomagala pri prepoznavanju prevarantskih klicev.

Nova funkcija operacijskega sistema Android zaznava prevare s pomočjo umetne inteligence. Poganja jo manjša različica Googlovega jezikovnega modela Gemini, imenovana Gemini Nano. Slednja lahko deluje lokalno in brez povezave, kar nam omogoča, da ohranimo zasebnost svojih pogovorov. Funkcija bo v realnem času med klicem analizirala jezik in vzorce pogovora, ki so običajno povezani s prevarantskimi dejanji. V kolikor bo Nano zaznal klice lažnih predstavnikov banke, ki zahtevajo osebne podatke, kot so gesla ali številke PIN, zahtevajo plačila z darilnimi karticami ali nujna nakazila denarja, nas bo nemudoma opozoril in predlagal prekinitev pogovora.

Predstavljena Googlova tehnologija predstavlja pomemben korak v boju proti telefonskim prevaram, ki kljub številnim kampanjam ozaveščanja še vedno predstavljajo resno grožnjo. Funkcija bo na voljo samo na napravah, ki podpirajo Gemini Nano, trenutno so to Google Pixel 8 Pro in serija Samsung S24. Google še ni sporočil, kdaj bo funkcija na voljo, vendar smo uporabniki vabljeni, da se za njeno predčasno uporabo prijavimo. Več informacij bo na voljo kmalu.