Ameriški mobilni operaterji vendarle prestavili zagon omrežij 5G

Včeraj smo poročali, da se ameriška mobilna operaterja Verizon in AT&T ne nameravata ukloniti željam agencije FAA in prestaviti zagon omrežij 5G v frekvenčnem pasu C (3700-3890 MHz). Dan kasneje so si odgovorni premislili.

Četudi še vedno menijo, da bi bilo dovolj le za pol leta prestaviti splavitev v okoli letališč, so se sedaj dogovorili, da bodo splavitev 5G v celoti prestavili za 14 dni. Iz agencije FAA (Federal Aviation Administration) so se jim zahvalili za »prostovoljni« zamik zagona in zagotovili, da bodo dodani čas, ki so ga s tem pridobili, koristno uporabili za zagotovitev varnosti na letališčih.