Amerika pospešuje gradnjo podatkovnih centrov

Microsoft načrtuje, da bo v tekočem poslovnem letu vložil približno 80 milijard dolarjev v razvoj podatkovnih centrov, osredotočenih na umetno inteligenco (UI). Več kot polovica teh sredstev bo namenjena projektom v Združenih državah Amerike, kar poudarja Microsoftovo zavezanost krepitvi ameriške tehnološke infrastrukture.

Obsežna vlaganja so odziv na hitro rastoče povpraševanje po zmogljivostih za usposabljanje UI modelov in izvajanje aplikacij, ki temeljijo na oblaku. Od uvedbe OpenAI-jevega ChatGPT leta 2022 številna podjetja integrirajo UI v svoje izdelke in storitve, kar zahteva obsežno računalniško moč in specializirane podatkovne centre.

Brad Smith, predsednik Microsofta, je poudaril, da ZDA trenutno vodijo v globalni tekmi na področju UI, zahvaljujoč zasebnim naložbam v podatkovno infrastrukturo in inovacijam ameriških podjetij vseh velikosti. Smith je pozval k nadaljnji podpori raziskavam na področju UI in razvoju nacionalne strategije za usposabljanje delovne sile, da bi ZDA ohranile konkurenčno prednost v tem hitro razvijajočem se sektorju.

Ta obsežna vlaganja ne le krepijo Microsoftovo pozicijo na trgu, temveč tudi prispevajo k širšemu tehnološkemu ekosistemu, ki spodbuja inovacije in gospodarsko rast v ZDA in po svetu.

Predsednik Donald Trump je nedavno napovedal, da bo podjetje DAMAC Properties iz Združenih arabskih emiratov, ki ga vodi milijarder Hussain Sajwani, vložilo 20 milijard dolarjev v gradnjo podatkovnih centrov v ZDA. Ta naložba bo podprla razvoj novih podatkovnih centrov v državah, kot so Teksas, Arizona, Illinois in druge, s poudarkom na podpori naprednim tehnologijam, kot je umetna inteligenca.