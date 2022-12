Američani o prepovedi TikToka

Ameriški politiki so predstavili pobudo zakona, s katerim bi v ZDA prepovedali delovanje aplikacije TikTok.

Pobuda je zanimiva, ker gre za sodelovanje politikov iz obeh straneh političnega spektra, tako republikanske kot demokratske stranke. Po besedah polotikov je prepoved edini način, da ameriško javnost zaščitijo pred nevarnostjo, ki jo predstavlja družabno omrežje, bojda tesno povezano s kitajsko komunistično partijo. Ameriški predsednik Biden je že pred tem napovedal, da bo njegova administracija pregledala vsa potencialna tveganja tega omrežja, a da bo to vzelo več mesecev časa.

Ameriški politiki trdijo, da TikTok zbira zasebne podatke Američanov, da kitajske oblasti vplivajo na (in celo cenzurirajo) vsebine in s tem vplivajo tudi na volitve, uporabljajo ga pa tudi za podpihovanje sovraštva in sejanje razdora v družbi.

Pripomnili bi lahko, da povsem enako počno tudi druga omrežja (Facebook, Twitter), a so slednja pač v ameriški in ne kitajski lasti. So pa pomisleki povsem logični – algoritem se lahko rahlo prikroji, da malenkost pogosteje pokaže posnetke domačih uporabnikov (torej ameriških »influenserjev«), ki so kritični do oblasti, in malenkost manj pogosto posnetke s pohvalami. Navsezadnje tudi Elon Musk zadnje čase ugotavlja, da je podobno počel tudi - Twitter.

Če bil zakon sprejet, bi sicer vplival tudi na družbena omrežja v drugih državah, ki jih imajo ZDA za nevarne, med drugim Rusija, Iran, Severna Koreja, itd.