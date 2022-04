55% podjetij ni pripravljenih na poslovanje brez piškotkov

Spletni piškotki so ena izmed najbolj pogostih metod za spremljanje uporabe in uporabnikov na spletnih straneh. A nove zahteve za zaščito zasebnosti in večjo transparentnost glede uporabe osebnih podatkov so proizvajalce brskalnikov prisilile, da opustijo podporo za piškotke.

Danes brskalnika Firefox in Safari že blokirata uporabo piškotkov s strani tretjih ponudnikov, Google pa bo to v priljubljenem brskalniku Chrome storil konec leta 2023. Nedavna raziskava družbe Twilio, ki je zajela 3.450 podjetij in 4.500 potrošnikov v 12 državah kaže na to, da kar 55% podjetij ni še primerno pripravljenih na to veliko spremembo.

Med anketiranimi podjetji sicer kar 81% svoje poslovanje v večji ali manjši meri opira na zbiranje podatkov iz piškotkov. Še več, kar 95% podjetij pritrjuje, da je upravljanje z uporabniškimi podatki in spremljanje navad ključnega pomena za njihovo poslovanje v prihodnjih letih. V industriji torej nastaja kronično pomanjkanje podpore za tovrstne spremembe, čas pa se hitro izteka.

Poročilo je razkrilo tudi veliko razliko v dojemanju kakovosti uporabniške izkušnje na spletnih straneh ponudnikov. Medtem ko kar 75% podjetij meni, da uporabnikom nudijo izvrstno uporabniško izkušnjo, je kar 52% uporabnikov navedlo, da je njihova uporabniška izkušnja slaba ali zgolj povprečna.

Ponudniki storitev, zlasti spletne trgovine, bodo torej morale v letošnjem in naslednjem letu precej predelati svojo ponudbo, da bo še ustrezala zaostrenim standardom. Raziskava sicer nakazuje, da so tisti, ki so zgodaj investiral v novo generacijo orodij za upravljanje odnosov s kupci, zabeležili zelo veliko rast prihodka. V povprečju je bila rast ob novih investicijah okoli 70%, kar 7% vprašanih podjetij pa je prodajo storitev na ta način vsaj potrojila.