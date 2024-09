Zakaj se je ustavil svet?

Računalniki, ki jih poganja Windows, so se sredi julija ustavili in se niso več zagnali. Hitro je postalo jasno, da je apokalipso povzročila programska oprema, ki bi morala varovati pred takšno katastrofo. Napaka je bila banalna, popravilo pa tudi, a je zahtevalo ročni pristop k vsakemu izmed 8,5 milijona prizadetih sistemov. Dotlej pa so stali letala, proizvodni obrati, trgovine in drugi sektorji.

Julija letos se je za kratek čas skorajda ustavil svet. Približno 8,5 milijona računalnikov z nameščenim Windows je 19. julija zjutraj prikazalo modri zaslon, ki je vztrajal ob vsakem ponovnem zagonu. Sistemi se niso vzpostavili in težave so se začenjale kopičiti.

