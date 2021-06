Uvodnik - Ko veš, da veš

Zadnja leta področji poslovne analitike in poslovnega obveščanja beležita izjemen napredek. Poslovna analitika se pospešeno seli v računalniški oblak, statične nadzorne plošče in poročila pa zamenjujejo vse bolj interaktivni in vizualno bogati prikazi podatkov ter najrazličnejših kazalnikov. Tabele in preglednice postajajo stvar pretekle zgodovine, vodstva podjetij in zaposleni si želijo vedno bogatejših (vsebinsko in grafično) poročil in obvestil, ki temeljijo na podatkih, zajetih in obdelanih v skoraj realnem času.

V ospredje prihaja tudi t. i. samopostrežništvo, ki vse več poslovnim uporabnikom omogoča rabo kompleksne analitike, ne da bi za to potrebovali diplomo s področja upravljanja podatkov. Vstopna točka v svet digitalne analitike je tako vse bliže povprečnemu zaposlenemu. Podjetja se počasi nehajo spraševati: »Ali sploh potrebujem analitiko?«. To vprašanje vse pogosteje nadomešča vprašanje: »Kje lahko dobim kakovostno analitiko?« Odkrivanje, kaj vse imajo na voljo – tako z vidika podatkov kot programske opreme za njihovo obdelavo, analizo in predstavitev –, lahko vodi do šoka. Že res, da se poslovni svet premika hitro, a tehnologija napreduje še hitreje. Za marsikatero podjetje so sodobne analitične rešitve videti kot nekaj, kar je ušlo iz filma znanstvenofantastičnega žanra. In to je dobro.

Če je še pred desetletjem veljalo, da je poslovna analitika v domeni podatkovnih znanstvenikov, danes vsekakor ni več tako. S pridom jo pri svojem delu uporablja vedno več zaposlenih. Forbes celo ugotavlja, da rešitve za poslovno obveščanje najhitreje posvajajo podjetja z manj kot sto zaposlenimi – precej prepričan sem, da skoraj nobeno izmed njih ne zaposluje podatkovnega znanstvenika, saj so ti pregrešno dragi.

Prihodnost poslovne analitike je torej v rokah nekvalificiranih analitikov, odločevalcev in menedžerjev. Nikogar več ne preseneča, da se samopostrežne rešitve s področja poslovnega obveščanja in analitike pospešeno prilagajajo različnim platformam in ravnem znanja uporabnikov. Podjetja za dostop do svojih podatkov ne potrebujejo več IT-strokovnjakov. Z analitičnimi bremeni se ubada oblak, ki precej hitro »izpljune« svoje ugotovitve.

Kar samopostrežni BI-rešitvi, ki gostuje v oblaku, manjka na področju algoritmov in prilagodljivosti, nadoknadi s hitrostjo, z odzivnostjo in predvsem enostavnostjo uporabe – prav zadnje pa je tisto, kar jo naredi zelo privlačno v očeh uporabnikov in je edini pravi recept, kako poskrbeti, da bodo takšne rešitve zaposleni pri delu z veseljem uporabljali.

Res pa je, da bodo morala podjetja pomoč strokovnjakov poiskati drugje, in sicer na področju upravljanja kakovosti podatkov. Poplava podatkov, s katero se soočajo, v sebi nosi ogromno slabih in neprimernih podatkov, ki (po)slabšajo kakovost analiz in poročil. Za postavitev okolja, ki bo skrbelo za čiščenje in pravilno obdelavo podatkov, ki bodo vodili do kakovostnih podatkov za nadaljnje analize, pa bodo vendarle morali poskrbeti podatkovni strokovnjaki.

A občutek, ki sledi, tisti, »ko veš, da veš«, je neprecenljiv.