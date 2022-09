Titanik v svetu računalništva

Procesor Itanium je živel zavidljivih 20 let, a uspeha videl bore malo. Z ljubkovalnim imenom Itanic, analogijo na nesrečno ladjo Titanik, je postal sopomenka za tragedijo. Njegova zamisel o svetu 64-bitnega računalništva je postala resničnost brez njega. Kaj se je zgodilo? Kaj je šlo narobe? Precej, a zadnji žebelj v krsto mu je zabila ledena gora v podobi 64-bitnega procesorja x86 podjetja AMD.

Po sedmih letih razvoja in milijardah vloženega denarja je na začetku poletja 2001 luč sveta ugledal procesor Itanium, ki je nastal v želji po naslednjem koraku pri razvoju računalniške opreme. Pri Intelu so po zelo uspešnih procesorjih 80286, 80386, 80486 in Pentium naleteli na zid, ki je bil posledica nekaj zgrešenih odločitev v preteklosti. Sami sebe so nehote zaklenili na 32 bitov in 4 GB pomnilnika RAM. Inženirji so vedeli, kaj je naslednji korak, a niso videli rešitve, da bi arhitekturo x86 prestavili v 64-bitni nabor ukazov in 64-bitni naslovni prostor. S strokovnjaki iz podjetja Hewlett-Packard so se odločili za razvoj popolnoma novega procesorja, ustvarjenega iz nič, da bi se otresli okovov zgodovine. Odločitvi prihodnost ni bila naklonjena.

Zakup člankov