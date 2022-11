Tiskanje pospešeno postaja storitev (iz oblaka)

Področje upravljanih storitev tiskanja se hitro razvija. Podobno kot številna poslovna področja se tudi tiskanje premika v oblak, podpira digitalne delovne tokove in delo od koderkoli ter želi biti bolj trajnostno.

Osnova tiskanja so še vedno tiskalniške naprave, le način, kako dokumenti in druge vsebine pridejo do njih, se spreminja. Uporabniki namreč želijo delati od koderkoli, to pa pomeni, da želijo tudi tiskati od koderkoli (in malodane tudi kamorkoli). To je ena osnovnih smernic sodobnih prilagodljivih delovnih mest. V bistvu so bile tiskalniške naprave tej prilagodljivosti naklonjene že pred desetletji. Ko so proizvajalci tiskalnikov zasnovali prve večopravilne naprave, ki so znale papirne dokumente ne le natisniti, temveč tudi skenirati, kopirati in faksirati, so tem »škatlam« dali bistveno večjo uporabno vrednost. Sploh v trenutku, ko so jih povezali še v omrežje podjetja ali celo z internetom.

