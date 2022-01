Svetloba namesto elektrike

Prav nobene potrebe ni, da računalniki uporabljajo tranzistorje za krmiljenje elektronov. Dolgo pred pojavom elektronskih računalnikov so analogni uporabljali mehaniko, hidravliko ali tlačne pojave. Tudi digitalni računalniki so bili spočetka elektromehanični, nato z elektronkami in šele nazadnje na integriranih vezjih. Zdaj na vrata trka silicijeva fotonika, kjer podatke predstavljajo fotoni in se tudi obdelujejo v obliki svetlobnih curkov. Nevronske mreže so s takimi čipi nekajkrat hitrejše.

Da je svetloba v primerjavi z elektriko superiorna, smo se pri podmorskih telekomunikacijskih kablih že naučili. Prvi kabel med Anglijo in Francijo iz leta 1845 je bil bakren in izoliran z gutaperčo, zato je že po enem dnevu odpovedal. Tudi naslednji poskusi so bili kratkega veka, dokler niso bakrenih paric zamenjali koaksialni kabli. A za pravo revolucijo konec 20. stoletja so poskrbeli šele optični kabli, po kateri ne potujejo električni signali, temveč svetloba. Zmogljivosti so poletele v nebo.

Zakup člankov