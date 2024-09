Podpiši me večkrat

Gotovo ste se že znašli v zagati, kako izvesti digitalno podpisovanje elektronskega dokumenta, če mora to storiti več ljudi. Pošiljanje PDF od vrat do vrat je rešitev, ki bi ji težko tako rekli. Obstaja več sistemov, ki so namenjeni delu z dokumenti in večkratno podpisovanje opravijo kot za šalo. Podpisujemo lahko na računalnikih, tablicah ali telefonih, lokalno ali v oblaku, sami ali skupinsko. Poglejmo, kaj obstaja na naših tleh.

V 21. stoletju je elektronsko poslovanje v veliki meri že zamenjalo prejšnje papirno poslovanje, k čemur vodi več dejavnikov. Vsaj v teoriji bi moralo biti elektronsko poslovanje cenejše, hitrejše in enostavnejše, saj ne potrebujemo tiskanja dokumentov, njihovega fizičnega premikanja, podpisovanja in podobno. Da bi teklo gladko, pa potrebujemo ustrezno digitalno infrastrukturo, saj je v nasprotnem primeru celotna izkušnja lahko še slabša.

Zakup člankov