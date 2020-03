Pet trendov, ki bodo letos gnali panogo fintech

Naložbe v panogo fintech in nove tehnologije, ki lahko izboljšajo in avtomatizirajo finančne storitve, naraščajo. Letos naj bi presegle 30 milijard dolarjev. To je pet ključnih trendov, ki bodo vplivali na vse, kar vključuje denar.

Fintech rešitve stavijo na boljšo uporabniško izkušnjo od obstoječe, pogosto pa s seboj prinašajo še korenite prihranke časa in stroškov ter izboljšanje ponudbe storitev finančnih institucij. Kako jim to uspeva?

Zakup člankov

Ta članek stane le 1 evro!

Nakup je preprost: POŠLJITE SMS z vsebino

MONITOR1 na številko 7890. KODO, prejeto na telefon, prepišite v spodnje okence in takoj boste lahko prebrali članek.

Nakup prek telefona (sistem Valú Moneta) je mogoč pri operaterjih Telekomu Slovenije in A1. Po namestitvi aplikacije Valú Moneta je nakup mogoč tudi od drugod.