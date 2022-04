Ogljično nevtralni podatkovni centri

Ljudje podatke ustvarjamo in porabljamo »kot nori«, zato tudi podatkovni centri hitro rastejo in se širijo. Postajajo namreč hrbtenica sodobnega poslovanja, hrambe informacij in digitalne zabave, ob tem pa so tudi med največjimi svetovnimi porabniki energije. Kako jih torej narediti trajnostne?

Ni skrivnost, da so podatkovni centri energetsko intenzivni, celo potratni. Različne ocene kažejo, da trenutno porabljajo okoli dva odstotka (da, 2 %) vse svetovne električne energije – kar je približno toliko, kolikor je porabi letalska industrija. Čeprav so bili v zadnjem desetletju narejeni veliki koraki pri njihovem načrtovanju, razvoju in upravljanju v smeri bolj trajnostno naravnanega delovanja, velika poraba energije ostaja eden največjih izzivov, s katerimi se soočajo razvijalci, operaterji, globalni ponudniki (storitev) računalništva v oblaku in drugi lastniki podatkovnih centrov.

Zakup člankov