Namizni računalnik: Periferni priboljški

Potem ko smo uspešno izpolnili delovno okolje, družini pa pojasnili, da je tisti geforce za tisočak pravzaprav kartica proti vplivom omrežij 5G, napoči trenutek, ko je treba razmišljati o tistem najpomembnejšem. Zabavi!

Pa ne govorimo o zgolj igranju iger, pač pa o igranju iger, za katere tipkovnica in miška več ne zadostujeta. V mislih imamo simulacije. Pa saj jih poznate, najpopularnejše so tiste, povezane z vožnjo in letenjem po zraku. Povedano po resnici, vse sodobne simulacije imajo vdelano težavnostno stopnjo, ki jo lahko obvladujemo tudi z miško in s tipkami, a na ta način dlje časa voziti kakšen reli ali letalo je, milo rečeno, herezija.

