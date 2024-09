Naloga za informatiko: proizvodne podatke postaviti v kontekst

Industrijski internet stvari ima izjemen potencial: z izboljšanjem operativne učinkovitosti, varnostnih standardov in ustvarjanjem novih poslovnih modelov lahko povzroči revolucijo v industriji. Revolucijo, ki temelji na povezljivosti in kakovostnih podatkih.

Lansko leto je bilo za proizvodna podjetja leto nasprotij: okrevanje in olajšanje po nenehnih izzivih zaradi pandemije, ki je po svetu povzročila vrsto težav v dobavnih verigah in še okrepila težavo vsesplošnega pomanjkanja delovne sile. Toda že zadnjih nekaj let se oblikuje jasno sporočilo: če ljudi ni, jih nadomesti tehnologija, pa naj bo to v varilnici, za tekočim trakom, v pisarni ali malodane kjerkoli drugje. V mnogih pogledih je za sposobnost spopadanja z omenjenimi izzivi zaslužna prav sodobna tehnologija. Rešitve, kot so avtomatizacija ter spremljanje in upravljanje na daljavo, so podjetjem omogočile, da so povečala obseg dejavnosti ter ohranila varnost in zdravje delavcev. Tehnološki napredek se ne ustavlja in s seboj vleče različna področja in dejavnosti. Zdaj so v industriji v ospredju varnost, zanesljivost in prilagodljivost, torej se nanje močno osredotoča tudi IT v industriji. Kaj bo torej pomagalo gnati sodobno industrijo?

