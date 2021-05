Majhne skrivnosti video konferenc

Pandemija je spremenila način življenja, maske so postale stalnica in razkuževanje rok obvezno, manj je potovanj ter obiskov nakupovalnih središč. Povečala sta se spletna trgovina in trg računalniških iger ter razcvetele storitve neposrednega sporočanja, kjer se v prvi vrsti bohotijo video konference.

V času, ko smo fizično ločeni bolj kot kadarkoli poprej, je tehnologija tista, ki nam omogoča, da ostanemo povezani. Predvsem smo se navezali na sisteme za video sporočanje, med katerimi prednjačita Microsoft Teams in Zoom. Prvi je del naročniške storitve Microsoft 365, drugi samostojna aplikacija, ki je s pandemijo postala globalna zgodba o uspehu. Microsoft Teams je brezšivno povezan z Microsoftovimi pisarniškimi programi in namenjen predvsem poslovni rabi ter sodelovanju. Zoom na drugi strani odlikujeta preprosta raba in kakovost splošne komunikacije. Oba izdelka imata svoje prednosti, hibe in tudi skrivnosti.

