Kje pa vas varnost žuli?

Varnost je danes resnično na tapeti, o njej lahko poslušamo in beremo dnevno. Ta pa oni vdor, napad, škoda … Kdo je kriv, da to tega prihaja? Ti grdi, zli in finančno ali politično motivirani napadalci ali nič hudega sluteči ali tudi (vsaj delno) nesposobni posamezniki in podjetja, ki naj bi poskrbeli za zaščito svojih podatkov oziroma poslovanja? Odgovori naj si vsak sam ...

Informacijska varnost je danes na prepihu. O njej se pogovarjajo celo politiki. In pogovarjajo se bistveno preveč in nepotrebno. Samo poglejte vmešavanje ameriške in drugih politik v poslovanje pretežno kitajskih podjetij. Naj ne zaupamo terminalski opremi velikana Huawei, nas svarijo. Še več, radi bi dosegli celo prepoved njene uporabe. A o t. i. stranskih vratih, ki jih je imela in zelo verjetno še ima terminalska oprema proizvajalcev Cisco, D-Link in drugih, se nič ne sliši. Vsaj ne v istem stavku. Ali pa o ranljivostih Microsoftove in Sonyjeve programske opreme. Ne, saj so oni »zavezniki« in ne os ali sila zla. Lepo vas prosim … Živimo v času, ko posamezne države ustvarjajo (in plačujejo) vojske hekerjev, zato se ne slepimo, da si želijo visokega praga kibernetske varnosti. Kako bi potem vedele, kaj počne bližnji sosed ali daljni »sovražnik«?

