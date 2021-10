Kibernetska varnost je pomembna

Naši podatki lahko razkrijejo občutljive podrobnosti o nas samih, naši družini, prijateljih, sodelavcih ... Prav zato v digitalnem svetu na njih prežijo hekerji, saj vedo, da jih bodo lahko monetizirali – prodali drugim ali pa nas izsiljevali za odkupnino. Toda varujemo lahko le tisto, kar poznamo, zato je poznavanje osnov in nekakšne osebne varnostne higiene bistvenega pomena, če želimo zaščititi svoje zasebne podatke – na napravah ali spletu.

Kaj sploh je kibernetska varnost? To je nekakšna praksa zaščite omrežij, naprav in aplikacij pred okvarami ali krajo. Njen namen je preprečiti krajo in odtekanje podatkov ali pa nepooblaščen dostop do podatkov in uporabniških računov.

Zakup člankov