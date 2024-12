Kako daleč so zavarovanja po meri?

Odvisno od tega, koga vprašate. Povprečen Zemljan si jih težko predstavlja, (starim) zavarovalnicam ne dišijo, za tehnološka zagonska podjetja v panogi zavarovalništva, t. i. insurtech, pa so glavni vir inovacij.

Zavarovalništvo je obsežna panoga, ki je (bila) večinoma nespremenjena že stotine let, je pa zato velika tarča za tehnološka podjetja, ki jo želijo preobraziti, a se je izkazalo, da je ta oreh še posebej trd. Nič ne de, očitno je le treba najti prave prebojne tehnologije. In denar zanje. Vlagatelji v podjetja iz panoge insurtech bodo letos za inovacije skupno zapravili okoli 3,8 milijarde evrov, piše v poročilu Stanje globalnega zavarovalništva, ki so ga pripravila podjetja Dealroom.co, Mundi Ventures in MAPFRE. Povsem pričakovano, ZDA z 1,6 milijarde evrov še naprej vodijo v višini tehnoloških naložb v zavarovalništvo, sledi jim Evropa z okroglo milijardo evrov naložb.

