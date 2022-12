Kaj bo gnalo digitalno preobrazbo v 2023?

Če že plujete v digitalno, je dobro vedeti, v katero smer piha veter ...

Digitalna preobrazba postaja vse pomembnejša – tako za podjetja v zasebnem sektorju kot organizacije v javnem. Podjetja postajajo navzven odprta in medsebojno povezana, zato morajo najti načine za učinkovitejšo rabo digitalnih tehnologij. Spremljanje trendov in dobrih praks s področja digitalne preobrazbe ni le sledenje modnim muham, temveč pristop, s katerim se podjetje ali organizacija prepriča, da gre v pravo smer. Res pa je, da je digitalna preobrazba bržkone največja sprememba, s katero se mora soočiti sleherno podjetje. Kateri so torej ključni trendi na tem področju?

