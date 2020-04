Huawei P40 Pro - Odličen telefon, ampak …

Huawei je predstavil svojo najnovejšo serijo vrhunskih telefonov P40, tokrat brez dogodka v živo, predstavitev je bila na voljo le prek Youtuba. Srednjega izmed prestavljenih modelov, P40 Pro, smo že preizkusili.

Huawei P40 Pro je telefon, ki premore bolj ali manj vse, kar proizvajalci mobilnih telefonov dandanes znajo narediti. Videti je odlično, »premijsko«, kot se reče, zaobljen zaslon OLED je odličen, delovanje je mehko in hitro, baterija je zmogljiva in se hitro polni (tudi brezžično), telefon je vodoodporen. In – premore gotovo enega najboljših fotografskih sklopov, kar smo jih videli do zdaj. Model P40 Pro+, ki bo (neuradno) na voljo čez slaba dva meseca, bo to še nadgradil – z optičnim zumom, ki bo segel do kar 10×!

