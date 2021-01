Zunanje izvajanje storitev IT v Evropi raste kljub pandemiji

Evropska podjetja so za zunanje izvajanje storitev IT v letu 2020 porabila 16,22 milijard evrov, kar je kljub vsem težavam gospodarstva zaradi pandemije 7% več kot v letu 2019. Po zelo previdnem začetku leta, ko je pandemija presenetila večino podjetij in so se ta predvsem prilagajala novim razmeram (padec vlaganj 21%), je bilo zadnje četrtletje izredno v rasti porabe za storitve IT. Evropejci so v zadnjem tromesečju zabeležili nov rekord v višini 5 milijard evrov, kar je 7% bolje kot leto pred tem.

Porabo za zunanje izvajanje storitev (outsourcing) IT v Evropi lahko postavimo tudi v svetovni kontekst, kjer je bilo v letu 2020 porabljenih nekaj manj kot 48,5 milijard evrov, rast je bila tudi tu 7%. Kot je razvidno, uporaba zunanjega izvajanja storitev v IT v EU predstavlja pomemben delež svetovne porabe v tem sektorju.

Po strukturi vložkov v tip storitev, je bilo več kot polovica sredstev namenjena za klasično zunanje izvajanje storitev IT, kjer je bila rast 2%. Po pričakovanju pa bistveno hitreje raste poraba sredstev za storitve v oblaku, kjer so zabeležili rast v višini 25%.

Najslabše se je v Evropi godilo področju zunanjega izvajanja celotnih poslovnih procesov, kjer je bilo sklenjenih kar 66% manj pogodb kot v enakem obdobju 2019. To je seveda razumljivo, saj so podjetja nekatere procese vrnila nazaj v lastne vrste, da bi ohranili delovna mesta. Raziskava sicer temelji na podatki družbe ISG, ki spremlja tovrstne posle, ki presegajo vrednost 5 milijonov dolarjev.