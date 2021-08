Objavljeno: 2.8.2021 11:58

Zoom bo uporabnikom izplačal 85 milijonov dolarjev

Zoom bo v ZDA na podlagi skupinske tožbe zaradi pomanjkljivih varnostnih standardov svojim naročnikom izplačal 85 milijonov dolarjev.

Naročniki bodo dobili 15% popusta pri obstoječi naročnini ali 25 dolarjev (kar bo višje), ostali, torej uporabniki, ki nimajo sklenjene naročnine, pa do 15 dolarjev. Tožba se nanaša tako na nedovoljeno deljenje podatkov o uporabnikih z Facebookom, Googlom in LinkedInom, kot tudi na slabe varnostne prakse, zaradi katerih so lahko naključni uporabniki vskočili v videokonference. Slednje se imenuje »Zoombombing«, pri podjetju so kar nekaj časa imeli konference povsem odprte, dosegljive z naključnim naslovom URL – to so lani sicer že onemogočili.

Zoom je v času koronavirusa zabeležil šestkratno povečanje v številu plačljivih uporabnikov.