ZDA bi lahko omejitve zoper Huawei razširila tudi na ruska podjetja

Sodeč po pisanju časnika ameriške vojske bi lahko ameriška administracija enaka pravila, s katerimi omejuje delovanje Huaweija, razširila tudi na ruska podjetja.

Gre za omejitve pri dobavi tehnologije, predvsem mikroprocesorjev, zasnovane in izdelane z ameriškimi procesi in znanjem. S tem bi ZDA močno otežila delovanje različnih sektorjev, med drugim tudi proizvodnjo letal, ladij in orožja. Omenja se denimo omejitev pri proizvodnji procesorjev Elbrus, ti so razviti v Rusiji, a jih izdeluje Tajvansko podjetje TSMC. Rusija bi se lahko pri tem sicer obrnila na Kitajsko, kar bi ZDA postavilo pred veliko diplomatsko dilemo. Je pa tudi kitajska tehnologija na tem področju vsaj zaenkrat še v zaostanku za ameriško.