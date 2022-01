Zaradi potresa zaprtje Toshibinih tovarn

Na japonskem so v soboto zabeležili potres z magnitudo 6,6 po Rihterjevi lestvici, zaradi tega so že zaprli nekaj tovarn – tudi dve Toshibini tovarni, kjer proizvajajo polprevodnike.

Tovarni med drugim proizvajata polprevodnike za avtomobilsko industrijo ter za proizvajalce industrijskih naprav. Na teh področjih je že dlje časa hudo pomankanje, novo zaprtje je tako zadnje, kar si proizvajalci želijo. Po prvih poročanjih naj bi bila škoda majhna, obstaja pa bojazen pred dodatnimi popotresnimi sunki.

Toshiba je leta 2015 sicer doživela ogromni računovodski škandal, saj je podjetje šest let napihovalo dobiček in tajilo izgube v eni izmed podružnic. Lani je sledil novi škandal, zaradi katerega so odpustili direktorja družbe, Osamu Nagayamo, saj naj bi nekateri vodilni v podjetju izvajali pritiske na delničarje, s katerimi so želeli zmanjšati vpliv tujih investitorjev.