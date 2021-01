Zakaj je delnica Gamestopa eksplodirala

Objavljeno: 28.1.2021 23:00

Če za Gamestop do pred nekaj dnevi še niste slišali, ste v dobri družbi. Ta ameriška veriga trgovin z računalniškimi igrami in opremo na tej strani Luže ni posebej znana, pa tudi v ZDA je skorajda propadla. A zaradi internetnega fenomena je njena delnica v nekaj dneh zrasla za skoraj 20-krat, nekaj uveljavljenih investicijskih skladov pa je izgubilo milijarde. Bogateli so običajni ljudje, a na koncu bo večina potegnila krajši konec.

V leto 2021 je delnica vstopila pri 18 dolarjih. Lani je bila še niže, potem pa je septembra Ryan Cohen, ki je lastnik spletnih trgovin s pasjo hrano Chewy, kupil 13 odstotkov podjetja in najavil, da jo bo spremenil v konkurenta Amazona. Ni odveč poudariti, da mu to ni uspelo in da je podjetje, ki je lani odpuščalo, plesalo tik nad bankrotom. V letu 2019 so pridelali polmilijardno izgubo, podoben rezultat pričakujemo tudi za leto 2020.

Zato so nekateri igralci na Wall Streetu stavili, da bo podjetje propadlo. Kratka prodaja delnic (shorting) pomeni, da si izposodimo delnice, jih prodamo in kasneje po nižji ceni kupimo ter vrnemo. Čim bolj se delnica poceni, več dobička ustvarimo. Težava te strategije pa je, da je možna izguba neomejena, saj lahko delnica zraste kamorkoli, prodajalec na kratko pa jo mora še vedno kupiti in vrniti. Melvin Capital je na primer hedge sklad, ki je na kratko prodal več milijonov delnic podjetja.

Ko so na Redditu izvedeli, da velikani močno stavijo proti delnici, so se organizirali v nasprotno smer. Mali vlagatelji, ki uporabljajo platforme za poceni trgovanje, denimo Robinhood in E-Toro, so začeli množično kupovati delnico in tudi nakupne opcije (pravica do nakupa delnice po fiksni ceni v prihodnosti, kar ponudnika opcije prisili v nakup delnice). To je predstavljajo pritisk na rast cene. To prodajalcem na kratko ni v interesu, saj se lahko zgodi short squeeze. Če cena delnice preveč naraste, se sprožijo nastavljeni mehanizmi za omejitev izgub, zato se kratke pozicije zapirajo – z nakupom delnic, kar jih še dodatne dvigne, kar sproži nova zapiranja kratkih pozicij itd. V kratkem času lahko delnica poskoči za večkrat, kar se je na primer pred dvanajstimi leti zgodilo Volkswagnu, ki je za kratek čas postal najvrednejše podjetje na svetu.

Pojav je bil pri Gamestopu tako izrazit, da je delnica poletela prek 350 dolarjev (spomnimo, 1. januarja je bila vredna 17 dolarjev, lani pa 4). Skupnost Robinov Hoodov je še naprej kupovala delnice in v stisko spravljala Wall Street, kjer so veliki igralci izgubljali milijarde zaradi ponorelega tečaja. Navdušenje se je prelilo na nekaj drugih delnic, denimo BlackBerry, Nokio in AMC – na vse, kar so sivi strici shortali. Kepa se je valila sama, saj je rast ustvarjala zanimanje pri ljudeh, ki so potem še bolj množično kupovali in številni – kljub astronomskih dobičkom na papirju – iz principa niso prodajali.

Glasba enkrat neha igrati in zdi se, da se je to zgodilo danes. Delnica Gamestopa se je raztreščila za 44 odstotkov in pristala pri še vedno spodobnih 190 dolarjih. Vmes je divje nihala, vse od 126 dolarjev do 450 dolarjev. Kaj se bo zgodilo jutri, ko bo treba vrniti izposojene delnice, lahko le ugibamo. Zaradi tako velikih nihanj, ki smo jih vajeni le s trga kriptovalut, se je trgovanje večkrat ustavilo (borze imajo zaščite, ki v primeru velikih odstopanj za kratek čas ustavijo trgovanje).

Precej bolj problematično pa je ravnanje številnih posrednikov, denimo Robinhooda in E-Tora, ki so preprosto onemogočili nakupe delnic in dovolili le prodajo. S tem so tečaj zbijali in "pomagali" velikim igralcem, trdijo razočarani komitenti. Podjetji se branita, da je šlo za zaščito uporabnikov, saj sta delnici napihnjeni, trg pa ni v ravnovesju, kar bo vodilo v hude izgube.

Vsaj deloma imata prav. Delnica raste, dokler povpraševanje presega ponudbo. Po definiciji večina ne more ujeti vrha, ker množično prodajanje spodje tečaj. Kdor je kupoval delnico v zadnjih stadijih rasti, se mu lahko zgodi, da bo imel na koncu kup delnic, ki bodo vredne nekajkrat manj od nakupne cene. A ponovimo še enkrat – pri nakupu je možna izguba omejena z vložkom, pri prodaji na kratko pa ne. In slednje se je zgodilo investicijskim skladom, ki jim sedaj Robini Hoodi to privoščijo.