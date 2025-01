Z Wordom lahko igramo Doom

Razvijalec programske opreme Wojciech Graj je ustvaril različico legendarne igre Doom, ki teče neposredno v dokumentu urejevalnika besedil Microsoft Word.

Dokument velikosti 6,6 MB, ki je objavljen na spletišču GitHub, potrebuje za delovanje sodobno različico Microsoftovega Worda na x86 sistemu ter dovoljenje za zagon VBA makrov. Graj je ustvaril različico igre, ki ohranja retro vzdušje z originalno grafiko in solidno hitrostjo. Dokument uporablja knjižnico doomgeneric_docm.dll in kodirane podatke igre doom1.wad pa razpakira VBA makro. Čeprav je igranje igre Doom v Wordu zanimivo in precej tekoče, ima nekaj omejitev, kakršna je odsotnost zvoka. Poleg tega je igralno okno precej majhno, kar je verjetno posledica ohranjanja odzivnosti. Kontrole vključujejo smerne tipke za gibanje, tipko Control za streljanje, presledek za interakcije in številke za izbiro orožij.

To ni Grajev prvi eksperiment s prenosom Dooma. Ustvaril je že projekte, kot so Doom-ascii, Doom v Stardew Valley in Doom v Minecraftu, njegov najnovejši dosežek pa še naprej dokazuje prilagodljivost kultne igre, ki je bila prenesena tudi na druge nenavadne naprave, kosilnice in celo sisteme CAPTCHA.

G3XoOCMnSNg