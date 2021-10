Z nVidiinem prevzemom ARM kaže vse slabše

Leto je naokoli, nVidia pa ni nič bliže dejanskemu prevzemu podjetja ARM, ki je bilo napovedano lanskega septembra. Nasprotno, z dovoljenji svetovnih regulatorjev se vse bolj zapleta.

Zadnja v vrsti, ki si je vzela dodaten čas za razmislek, je Evropska komisija. V avgustu je začela formalen postopek odločanja o tem, ali bi imel nakup podjetja ARM s strani ameriške nVidie negativen vpliv na tržišče, in naj bi ga zaključil do 27. oktobra. Pri Evropski komisiji so zdaj ta rok podaljšali za štiri mesece. nVidia naj bi za »lažje odločanje« ponudila določene koncesije, vendar ni znano kakšne. Očitno ne take, ki bi se dotikali morebitnega oviranja konkurence, zato si je komisija podaljšala rok za odločanje.

Podobne pomisleke kot Evropska unija ima tudi britanski regulator, ki ga najbolj skrbi, da bi lahko Američani po nakupu v podatkovne centre po svetu vsilili lastne rešitve in ukinili izdelke na arhitekturi ARM, ki jih ponuja konkurenca.