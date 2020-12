Z nižjimi ločljivostmi na telefonih do manj onesnaževanja?

Znanstveniki iz britanske akademije Royal Society v poročilu priporočajo, da naj bi video posnetke na telefonih privzeto gledali v standardni ločljivosti, saj je ločljivost HD preveč "ogljično negativna".

Pravijo, da je ločljivost SD osemkrat bolj varčna s stališča porabe energije kot ločljivost HD, zato bi po njihovem mnenju ponudniki telekomunikacijskih storitev morali omejiti ločljivosti in privzeto uporabiti ločljivost SD.

Spomnimo - gre za sliko ločljivosti 640 × 480 pik...

Po eni strani sicer razumemo osnovno idejo – manjša ločljivost pomeni manjše breme za celo verigo, torej od strežnikov na eni strani pa do telefonov na drugi, ki pri tem pač porabijo nekoliko manj energije. Ravno ta »nekoliko« je tu pomemben, saj gre za res majhne razlike, ki jih bistveno hitreje pridobimo kje drugje. V objavljenem poročilu naj bi bili izpusti digitalnih tehnologij »med 1,4 in 5,9%« vseh svetovnih izpustov, torej so že pri teh ocenah odstopanja ogromna. Kakšen delež tega predstavlja pretočni video, si lahko le mislimo. Da ne govorimo o tem, kakšen delež v "ogljičnem odtisu" primerjalno zasedajo letalski in avtomobilski prevozi v svetu, pa seveda celotna industrija.

Po našem mnenju je mnogo drugih, boljših in bolj smotrnih načinov, za znižanje izpustov CO2. A to priznavajo tudi v omenjenem poročilu – bolj smotrno je, denimo, bolj redko menjavati še delujoče naprave, da o resnejših korakih (denimo redkejša potovanja) sploh ne govorimo.