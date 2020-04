YouTube končno umika posnetke s teorijami zarote o koronavirusu

Poleg YouTuba so se umiku spornih posnetkov in sporočil lotili tudi pri Facebooku, tako na družbenem omrežju kot v storitvi WhatsApp, podobno bo storil tudi Twitter.

Kot pravijo, kroži vse več lažnih teorij in informacij, med najbolj neumnimi (in tudi nevarnimi) je teorija, da so za koronavirus kriva omrežja 5G. Zaradi slednje je v Veliki Britaniji prišlo celo do požigov baznih postaj, a pojavlja se tudi kup napačnih in potencialno nevarnih medicinskih nasvetov. Najdemo pa celo ideje, da gre za zaroto svetovnih voditeljev.

Umik tovrstnih posnetkov in sporočil ne preseneča, bolj problematično je dejstvo, da je toliko časa trajalo, preden so se odločili za ta korak. Družabna omrežja enostavno živijo od naše pozornosti, tako se odlično obnesejo ravno najbolj šokantne in čudaške vsebine. O tem smo pri Monitorju večkrat pisali, med drugim tudi v trenutno aktualni številki v članku z naslovom Kdo je zasejal strah pred 5G?