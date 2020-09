Xanadu ponudil kvantni računalnik v oblaku

Xanadu, ki je mlado zagonsko podjetje, ki se ukvarja z razvojem kvantnih računalnikov, je prestavilo kvantni računalnik v oblaku. Ta je na voljo raziskovalcem in tudi podjetjem, ki želijo v praksi poganjati kvantne algoritme.

Gre za prvi fotonski kvantni računalnik, ki je na voljo širši javnosti. Nekaj kvantnih računalnikov že obstaja, a so ti bodisi zaprtega tipa bodisi uporabljajo kakšno drugo metodo. Najbolj znan je verjetno D-Wave, ki pa ima nekoliko drugačen tip delovanja od "običajnih" kvantnih računalnikov. IBM in AWS prav tako že komercialno ponujata dostop do storitev kvantnih računalnikov. Trenutno Xanadu ponuja sisteme z 8 in 12 kubiti, kmalu pa bodo ponudili tudi 24-kubitne sisteme. Predvidevajo, da bodo vsakih šest mesecev podvojili kapaciteto.

Fotonski kvantni računalniki so še tretja pogosta vrsta, poleg tistih od D-Wavea in konvencionalnih, ki jih imajo Google in IBM. Glavna prednost je delovanje pri sobni temperaturi, s čimer so cenejši za gradnjo in vzdrževanje. Konvencionalni delujejo zelo blizu absolutne ničle, a so trenutno bistveno bolj razviti in tudi zmogljivejši. IBM-ov Q je 53-kubiten, Honeywell pa je letos junija pokazal celo 64-kubitni računalnik. Seveda med različnimi tehnologijami ne smemo slepo primerjati zgolj števila kubitov.

Xanadu je na GitHubu ponudil tudi skupino odprtokodnih orodij za delo s kvantnimi računalniki.