Windows 11 ni več možnost namestiti na nepodprto strojno opremo

Za namestitev Windows 11 potrebujemo le veljavno licenco – običajno v obliki ključa – in dovolj zmogljiv računalnik. Morda zmogljiv niti ni primerna beseda, saj ima Windows 11 nekaj posebnih zahtev, ki z zmogljivostjo nimajo nič, denimo Secure Boot in TPM 2.0. A doslej se ga je dalo pretentati. Nič več.

Trik je temeljil na manj zahtevnem sestrskem sistemu Windows Server 2025. Navadni Windows 11 je bilo možnost pretentati z ukazom setup.exe /product server, ki je namestitev sprožil z enakimi, milejšimi pogoji kot za strežniško različico. Microsoft je to vedel, a dolgo vrsto let toleriral.

V najnovejši inačici Windows 11, ki je trenutno še predogledna, tako imenovani build 27686 pa te možnosti nima več. Windows 11 se bo tudi v tem primeru pritožil in namestitve brez dovolj nove strojne opreme ne bo dovolil. Microsoft se uradno še ni odzval in ni pojasnil, ali je sprememba namerna ali morebiti hrošč, ki ga bodo odpravili do končne izdaje nove posodobitve Windows 11. Ne pozabimo, čez dobro leto podpora za Windows 10 poteče in alternative ne bo več – razen če greste na Linux.