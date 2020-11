WhatsApp uvaja izginjujoča sporočila

WhatsApp bo do konca novembra uvedel možnost, da se sporočila samodejno izbrišejo po sedmih dneh.

Gre za možnost, okoli katere je narejena aplikacija Snapchat, Facebook pa tu poudarja višjo zasebnost sporočil. Še vedno bomo lahko seveda naredili zaslonski posnetek pogovora, sporočila pa lahko tudi pošljemo naprej. Zuckerberg je pred letom in pol že napovedal novosti v smeri večje zasebnosti, takrat je omenil tudi več možnosti začasnih, izginjajočih sporočil in drugih objav. Facebook sicer namerava vse bolj povezati WhatsApp, Facebook in Facebook Messenger, merijo na popolno združljivost teh platform.