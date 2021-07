Objavljeno: 9.7.2021 11:52

Vse več tihotapljenja procesorjev

V Hong Kongu so prijeli voznika tovornjaka, ki je imel na sebi z živilsko folijo pritrjenih 256 Intelovih procesorjev – v enem tednu so tako našli že čez 2.000 procesorjev, čez 1.000 pomnilniških enot in dobrih 630 telefonov.

Voznika so pridržali na mostu, ki povezuje Hong Kong s Kitajsko (z mestom Zhuhai, dalje pa tudi Shenzhen). Procesorji so zelo hvaležni za tako početje, saj so majhni, a dragi, v omenjenem primeru je šlo za procesorje i7-10700 (ta velja okoli 400 EUR) in i9-10900K (okoli 600 EUR). Do nedavnega so bile izredno zanimive tudi grafične kartice, a zaradi kitajskih prepovedi rudarjenja kriptovalut cene rabljenih zelo padajo, to pa bo (vsaj tako predvidevamo) vplivalo tudi na cene novih kartic.