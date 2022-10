Vrednost delnic Meta v enem dnevu padla za 25%

Meta (nekoč Facebook) je na podlagi slabih poslovnih rezultatov čez noč izgubila četrtino svoje vrednosti.

Tu gre za kombinacijo različnih faktorjev, najbolj očiten je razpolovitev (!) dobička ob 4% padcu prihodkov v zadnjih treh mesecih. V ozadju je vse manjše zanimanje za Facebook kot produkt, kot tudi vse manjše zaupanje v samo podjetje. Velik del težav pa izvira tudi z njihovega velikega vlaganja v projekt virtualnega sveta (metaverse), ki ga imenujejo Horizons.

Pred časom smo pisali o tem, da projekt ne priteguje uporabnikov, še huje pa je dejstvo, da morajo vodilni v podjetju praktično groziti svojim zaposlenim, da morajo vsaj nekaj časa vsak teden zapraviti v omenjenem virtualnem svetu (o čemer smo pred nekaj tedni že pisali).

Gledano širše pa gre po mnenju nekaterih analitikov tudi za težave, povezane s svetovno ekonomijo, inflacijo in posledičnem dvigu obrestnih mer ameriške centralne banke. V časih, ko so obrestne mere nizke (kot v zadnjih letih) si podjetja lažje privoščijo drage, visokoleteče projekte. Ko pa se obrestne mere dvigujejo (in prihaja do krčenje ekonomije) pa obratno, se investitorji bojijo takih poizkusov in strmijo k čim bolj optimiziranem poslovanju.

Na to bi lahko kazal tudi primer ameriškega koncerna Ford – ti so, tako kot Meta, objavili izgubo v zadnjem obdobju, a so hkrati ustavili razmeroma drag projekt Argo AI (startup, ki se je ukvarjal s samo-vozečimi vozili). Na podlagi teh novic je vrednost Fordovih delnic celo rahlo narastla. Vseeno pa omenimo, da se seveda najdejo tudi drugi analitiki, ki že pišejo o tem, da je vrednost delnic podjetja Meta trenutno močno podcenjena in se (bojda) zelo splača nakup.

Sami smo mnenja, da bi Facebook (Meta) potreboval resen pretres, predvsem, da se ustanovitelja in največjega lastnika Marka Zuckerberga zamenja na položaju glavnega direktorja. To sicer ne bi popravilo škode, ki jo je podjetje v zadnjem desetletju že povzročilo (o čemer smo v Monitorju sicer tudi že pisali, govorimo o podpihovanju sovraštva in politični polarizaciji družbe, o vse večjih težav mladostnikov kot posledica ), bi pa dalo podjetju svež pogled na to, kaj bi pravzaprav počelo in kako čim bolje izkoristiti položaj, v katerem se je znašlo.