Vlaganja v umetno inteligenco rastejo hitreje kot preostali IT

Najnovejše poročilo družbo IDC potrjuje domneve, da podjetja vse več vlagajo v področje umetne inteligence. V lanskem letu je bilo po svetu za rešitve in opremo s področja umetne inteligence porabljenih 383 milijard ameriških dolarjev, 20,7% več kot leto pred tem. Po ocenah IDC naj bi se letos vlaganja še povečala in dosegla nivo 450 milijard dolarjev.

Če pogledamo podrobnejšo strukturo vlaganj, se danes največ vlaga v upravljanje aplikacij z umetno inteligenco, kar je opazna razlika glede na bližnjo preteklost, ko se je več vlagalo v platforme in razvoj. To je sicer pričakovano, saj podjetja zdaj iz perspektivnih vložkov v nove tehnologije prehajajo v obdobje izkoriščanja zmožnost delovanja algoritmov strojnega učenja.

Na aplikativnem področju podjetja umetno inteligenco največ uporabljajo pri rešitvah za upravljanje odnosov s strankami (CRM), poslovnimi sredstvi (ERM) in na področju prodaje. Čeprav umetna inteligenca raste hitreje (29,3% letno), kot druga področja programskih rešitev, je absolutni delež še vedno relativno majhen, okoli 12,9%. Res je, da tudi druge aplikacije v posameznih delih vse bolj uporabljajo razne algoritme strojnega učenja, vendar za te velja, da strojno učenje tu ni ključen del in bi funkcionalno delovale tudi brez tega.

V letu 2021 je bilo 47,3% vseh projektov s področja umetne inteligence implementiranih v javnem oblaku. IDC pričakuje, da bo v letu 2022 ta delež presegel polovico. Glavni razlog so visoki stroški za potrebno infrastrukturo in narava uporabe tovrstnih storitev, kjer številni projekti strojno učenje uporabljajo le periodično in s tem le delno izkoristijo potrebne resurse. Poraba sredstev za infrastrukturo na področju umetne inteligence je sicer rasla najhitreje med vsemi kategorijami (38,9% letno), vendar je večina teh investicij bila s strani ponudnikov oblačnih storitev.

Trend hitrejše rasti vlaganja v umetno inteligenco glede na ostale kategorije poslovnih rešitev se bo nadaljeval tudi v naslednjih letih. Analitiki ocenjujejo, da bo ta sektor do leta 2026 rasel vsaj s stopnjo 26,5% letno. Za primerjavo, to je štirikrat hitrejša rast kot druga področja vlaganj v IT. Analitiki opozarjajo, da se tudi na tem področju razvoj dogaja izrazito neenakomerno, saj pričakujejo, da bo leta 2026 več kot polovica tržnega deleža storitev pripadla ZDA, le okoli 20% pa Evropski Uniji.