Večina projektov IoT ostane na nivoju prototipa

Čeprav je za tehnologijo internetnih stvari (IoT) še vedno velja, da je ena od najbolj obetavnih tehnologij prihodnosti, nenazadnje zaradi nje argumentirajo potrebo po prehod na mobilno tehnologijo 5G, najnovejša raziskava družbe Canalys prikazuje precej bolj megleno stanje na tem področju.

Canalys navaja, da danes velika večina projektov IoT nasede in pogosto ne preživi faze preizkušanja koncepta (PoC). Po nekaj letih velikega navdušenja se zdaj celotna industrija streznjuje, kar se kaže tudi v višini investicij v letošnjem letu. V enakom obdobju lani je bilo v pilotske projekte IoT vloženih 1,3 milijarde dolarjev, letos pa le pol milijarde. Ti zneski veljajo za zasebni sektor in ne vključujejo državno financiranih razvojnih projektov.

Res je, da je bil COVID-19 glavni razlog, da številni projekti IoT v letošnjem letu niso potekali, kot bi morali, vendar zmanjšanje vlaganje kaže tudi na bojazni zasebnih investitorjev, da vračilo investicije ne bodo dobili v sprejemljivem času. Če sploh.

Toda ankete družbe Canalys jasno kažejo, da težava ni v tehnologiji ali dovolj ambicioznih projektih, temveč v poslovni kulturi podjetij, ki so se lotila projektov IoT. Veliko jih namreč obtiči v neki vmesni fazi preprosto zaradi slabe komunikacije znotraj in izven podjetja. Projekti IoT se vse preveč pogosto v rokah samo določenega oddelka in nimajo dovoljšne podpore ali razumevanja celega podjetja ali celo širšega ekosistema različnih podjetij, ki bi lahko imela koristi od tehnologije IoT. To je seveda v nasprotju s priporočenimi strategijami za IoT, ki narekujejo potrebo po digitalni transformaciji, torej angažiranosti celotnega podjetja.

Druga velika bojazen je težko določljiva oprijemljiva korist oziroma čas povrnitve investicij pri projektih IoT. To zopet izhaja iz slabe komunikacije med akterji in s tem napačnimi pričakovanji ali pa preprostem nezaupanjem v projekcije. Po drugi strani pa je po svetu dovolj uspešnih projektov IoT, tudi zelo velikih, ki jasno nakazujejo da s primerno strategijo rezultati ne izostanejo.