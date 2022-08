Vdor v storitev Plex

Plex je ena bolj priljubljenih storitev za pretočni video, danes pa so uporabnikom javili, da je prišlo do varnostnega vdora v eno izmed podatkovnih baz.

Pravijo, da so opazili nenavadno dogajanja v eni izmed podatkovnih baz, podrobni pregled je pokazal, da naj bi nekdo prišel do del uporabniških podatkov. Med tem so naslovi elektronske pošte, uporabniška imena in šifrirana gesla. Pravijo, da so gesla šifrirana po »standardnih varnostnih praksah«, a vseeno bodo uporabnikom preventivno ponastavili vsa gesla. Plačilni podatki (torej podatki kreditnih kartic, naslovov, itd) naj ne bi bili ogroženi. Naj bi pa tudi že odkrili in odpravili varnostno pomanjkljivost, zaradi katere je napadalec pridobil dostop do omenjene baze.

Plex je bil razvit kot hobi projekt, šlo je za predelavo priljubljenega XBMC (Kodi) za Applov operacijski sistem Mac OS X. Deluje po principu strežnika in odjemalca – strežnik si lahko namestimo na kak računalnik (ali NAS), ta nam omogoča pregled in organizacijo video datotek, podpira pa tudi spletne pretočne storitve. Na odjemalskih napravah (telefonih, televizorjih, tablicah) pa namestimo odjemalsko aplikacijo. Plačljiva storitev nam prinese še kar nekaj naprednih možnosti, denimo sinhronizacijo med napravami, dostop več uporabnikov, starševski nadzor, itd.