V ZDA v bližini letališč še vedno ni baznih postaj 5G

Medtem ko v Evropi normalno telefoniramo v omrežjih 5G, letala pa tudi pristajajo in vzletajo brez večjih potresov, je v ZDA situacija še vedno napeta. Ker sta 5G in frekvenčni pas za radijskih višinomerov bližje in se praktično dotikata, bi teoretično lahko prihajalo do motenj. Radijski višinomeri so kritični pri pristajanju, zato veljajo omejitve v okolici letališč.

Uprava za letalstvo (FAA) se je z AT&T in Verizonom letos že dogovorila, da so najprej odložili uvedbo 5G, potem pa v okolici letališč uvedli posebne pasove. Sedaj želi FAA isto še od manjših operaterjih in drugih uporabnikov spektra. Upravi za telekomunikacije in informatiko (NTIA) ter Zvezni komisiji za telekomunikacije (FCC) so namreč zapisali, da bi lahko bila varnost letalskega prometa ogrožena, če ne bi uvedli omejitev pri uporabi pasu C za 5G. Če tega ne bo storila FCC, bo FAA enostransko sprejela ukrepe.

Spomnimo, da sta AT&T in Verizon junija pristala na zamik delovanje 5G v bližini nekaterih letališč do julija 2023. V tem času bodo prevozniki prilagodili letala, da nevarnosti za motnje ne bo več. Tik pred tem je bil nekaj dni na ameriškem nebu kaos, ko so odpadali leti, ker vsa letala niso bila certificirana za uporabo ob 5G.

Ni še jasno, ali FCC lahko omeji uporabo spektra, ki je bil na dražbah podeljen in plačan brez omejitev.