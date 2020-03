V Sloveniji rekordni internetni promet

Arnes je v sporočilu za javnost objavil nekaj zanimivih podatkov o spletnem prometu v Sloveniji ter o skoku uporabnikov storitve Arnes Učilnice.

Kot pravijo je stičišče omrežij SIX za izmenjavo spletnega prometa med ponudniki v Sloveniji v soboto prvič v zgodovini preseglo 100 Gbit/s skupnega prometa. Arnes je kot upravitelj stičišča priključil dodatne kapacitete, v delovnem času je promet po navadi nekje okoli 25 do 40 Gbit/s, v zadnjih dveh dneh pa se giblje med 55 in 60 Gbit/s.

Skupni promet na stičišču SIX v zadnjem tednu (vir: Arnes)

Skupni promet SIX v zadnjem letu (vir: Arnes)

Pri Arnesu so ob napovedi zaprtja izobraževalnih ustanov tako začeli povečevati kapacitete digitalnega učnega okolja, spremenili so tudi zasnovo, s katero je dodajanje novih strežnikov veliko bolj enostavno. V ponedeljek so namreč zabeležili več kot 900 hkratnih uporabnikov storitve, včeraj pa že več kot 1.400. Ob tem se je postavil tudi rekord pri novo ustvarjenih učilnicah – iz nekaj deset na dan se jih je včeraj ustvarilo kar 1.437, skupaj jih je že več kot 18.000.

Število uporabnikov storitve Arnes Učilnice (vir: Arnes)

Prvih nekaj dni je še prihajalo do upočasnitev, a je delovanje danes bolj stabilno in tekoče, kapacitete pa še nadgrajujejo. Ob tem je nekaj podjetji ponudilo opremo tudi v brezplačno izposojo, raziskujejo pa tudi možnosti izrednih investicij, čeprav omenjajo potencialne zaplete na strani dobaviteljev opreme. Enotna vstopna točka z navodili za izobraževanje je sicer dosegljiva na portalu www.sio.si.

Kot pravijo pri Arnesu nam dogajanja zadnjih dni sporočajo, da je internet res kritična infrastruktura – s tem se vsekakor strinjamo. V Sloveniji je povprečna hitrost fiksnega priključka (po podatkih spletišča speedtest.net) 68,02 Mb/s, tu so seveda vključeni vsi priključki, tudi poslovni. Po anketi AKOS je največ priključkov s hitrostjo od 10 do 30 Mb/s, najbolj pogosta je povezava preko optičnega omrežja (dobrih 40%), sledi kabelska povezava (dobrih 20%), nato xDSL (nekaj čez 10%).

Naši operaterji so v času širjenja koronavirusa zaprli fizične poslovalnice, omogočajo pa menjavo ali nadgradnjo paketov tudi preko spleta oziroma telefona.