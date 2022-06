V EU prihajajo enotni polnilniki – leta 2024

Čez dve leti bomo v EU končno dobili enotne polnilnike prenosnih elektronskih naprav. Pogajalci Evropskega parlamenta in Sveta so danes uskladili besedile nove direktive, ki bo od proizvajalcev zahtevala, da se naprave lahko polnijo prek priključka USB-C.

Nova direktiva bo začela veljati 20 dni po sprejemu, ki bo verjetno po poletnih počitnicah. Čeprav jo morata sprejeti še Parlament in Svet na glasovanju, tu težav ni pričakovati, saj je besedilo usklajeno. Nato pa bo preteklo še 24 mesecev, preden bo uporaba postala obvezna. Sredi leta 2024 bodo torej pametni telefoni, e-bralniki, tablice, slušalke, zvočniki, fotoaparati, kamere in igralne konzole, ki se polnijo na žični način, morali podpirati USB-C. Prenosni računalniki so izvzeti še za 40 mesecev, ker so prilagoditve težavnejše in ker se lahko zgodi, da se bo standard vmes še posodobil. Zagotavljati sto ali dvesto vatov je pač nekoliko težji problem.

Pravzaprav je večina podjetij že vgradila USB-C v svoje naprave, le Apple najtrše protestira. In četudi po neuradnih podatkih že razvijajo in preizkušajo iPhone, ki bodo imeli USB-C, obstaja tudi obvod. Direktiva bo veljala za polnjenje prek kabla, medtem ko brezžičnega polnjenja še ne ureja. Če se naprava polni izključno brezžično, potem USB-C ne potrebuje – in tedaj bi Apple lahko obdržal svoj priključek, če prek njega ne bi bilo možno polnjenje. Verjetneje je sicer, da bo Apple po negodovanju vendarle popustil, saj nekatere Applove naprave USB-C že podpirajo.

Evropska komisija je z dogovorom zadovoljna in poudarja, da bi ga lahko v prihodnosti še razširili, da bi pokrival več naprav in še brezžično polnjenje. Že sedaj pa naj bi potrošniki prihranili 250 milijonov evrov letno in odvrgli 11.000 ton odpadkov letno manj, ker ne bo več odsluženih polnilnikov.

Europa.eu