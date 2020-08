V Belorusiji zaradi volitev in protestov internetni mrk

V nedeljo ob polnoči, še preden so se začele volitve, so v Belorusiji ostali brez interneta. Težave so imeli tudi s telefonskimi linijami in mobilnimi telefoni. Težave trajajo še danes, a razlog ni hekerski napad ali okvara. Oblasti so same izklopile internet.

Sprva so se sprenevedale in krivdo pripisovale neznani tuji državi, ki da je izvedla hekerski napad DDoS. To so trdile oblasti, center za odzivanje (CERT) in državni mediji, a so podatki nevladne organizacije za spremljanje stanja interneta po svetu NetBlocks pokazali drugačno sliko. Izklop ni bil ne nameren, temveč celo zelo natančno načrtovan.

Belorusija izvaja pregled prometa oziroma DPI (deep packet inspection), kar omogoča blokiranje povezav do vsebin, ki so označene kot nesprejemljive. Skovali naj bi seznam več kot 10.000 pojmov, ki predstavljajo nezaželene vsebine. Blokirali so družbena omrežja, medije, forume in številen druge tuje strani. Na podoben način tudi Kitajska že leta blokira del interneta, a ni edina, le najbolj konsistentna. Ob volitvah, protestih in podobnih dogodkih so že številne države eksperimentirale z izklopom interneta, denimo Indija, Iran, Turčija in Etiopija.

Vice

Netblocks