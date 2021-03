Uporaba odprtokodnih izdelkov v podjetjih narašča

Podjetje Red Hat je nedavno objavilo raziskavo o uporabi odprtokodnih izdelkov v poslovnem okolju. Ker je to že tretja tovrstna letna raziskava, se z njo odpira zanimiva možnost primerjave rezultatov z izsledki raziskav v preteklih letih. Ta nakazuje, da interes in podpora za odprtokodne izdelke rasteta, predvsem zaradi dejstva, da se večina podjetij pospešeno seli na uporabo programskih kontejnerjev in okolja Kubernetes, ki sta tesno povezana predvsem z odprtokodnimi izdelki. Obenem narašča tudi zaupanje v varnost odprtokodnih izdelkov, saj je na tem področju manj pomislekov, kot v preteklosti.

Raziskava je vključila 1250 vodilnih s področja IT po celem svetu. Ob tem velja poudariti, da anketiranci niso vedeli, da je raziskava povezana z družbo Red Hat, kar pomenili, da so odgovarjali mnenja za odprtokodne izdelke v celoti, ne pa posamezno znamko.

Delež podjetij, ki odkrtokodne izdelke uporabljajo v ključnih poslovnih rešitvah, se je od leta 2019 do letos povečal iz 54% na 64%, kar je lep skok v relativno kratkem času. Kot že rečeno je večina rasti povezana s prihodom kontejnerjev in Kubernetesa. Tu nove poslovne rešitve hitro zamenjujejo starejše aplikacije, še posebej pogosto lastniške rešitve na osnovi Unixa.

Med anketiranimi podjetji je 47% takih, ki kontejnerje že uporabljajo v produkcijskem okolju, nadaljnjih 37% pa jih uporablja zgolj v razvojnem in testnem okolju. To pomeni, da le 16% vprašanih kontejnerjev še ne uporablja, pa še tu večina trenutno preizkuša tehnologijo, ki postaja dominantna osnova za organizacijo poslovnega okolja.

72% vprašanih navaja, da bodo v tekočem letu število kontejnerjev močno povečali. Med poslovnimi vertikalami prednjačijo tu telekomunikacijske družbe, finančne institucije in trgovske verige. Med tistimi, ki najbolj zaostajajo pri rabi kontejnerjev, pa tudi odprtokodnih rešitev je zdravstvo.

Na drugem mestu po priljubljenosti rabe odrtokodnih rešitev so razvojna okolja ter orodja, ki jih uporablja 54% anketiranih podjetij. Na tretjem mestu pa je področje digitalne transformacije, kjer tovrstne rešitve uporablja 53% podjetij.

Raziskava obenem prikazuje, da se v podjetjih hitro spreminja dojemanje odprotkodnih izdelkov. Če je bila varnost odprtokodnih rešitev v preteklosti največji pomislek, zdaj že 30% vprašanih meni, da je prav večja varnost postala razlog za uporabo odprtokodnih rešitev. Glavna razloga za uporabo tovrstnih rešitev pa ostajata višja kakovost programskih izdelkov (35% vprašanih) in dostop do najnovejših inovacij (33%). Če ob tem upoštevamo, da odprtokodne izdelke uporablja okoli 52% varnostnih oddelkov v podjetjih, je več kot očitno, da varnost ni več glavni pomislek.

Seveda pa drugi pomisleki okoli rabe odprtokodnih rešitev v podjetjih s tem niso izginili. Na prvem mestu seznama pomislekov je tako tehnična podpora (42% vprašanih), poslovne uporabnike pa skrbi tudi združljivost z obstoječo programsko in strojno opremo (38%).