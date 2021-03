Uporaba infrastrukture v oblaku prvič močno prehiteva lokalne podatkovne centre

Družba Synergy Research je opravila primerjavo investicij v računalniško infrastrukturo v preteklem letu, kjer se je prvič pokazalo, da so podjetja veliko več vložila v storitve v oblaku, kot v modernizacijo svojih lastnih data centrov. Podjetja so lani za infrastrukturo v oblaku porabila 130 milijard dolarjev, kar je 35% več kot v letu 2019, medtem ko so za modernizacijo lastnih podatkovnih centrov porabila 90 milijard dolarjev, kar je 6% manj kot predlani.

Del razlogov za tako skokovito rast uporabe infrastrukture v oblaku je moč pripisati potrebam po prilagoditvi poslovanj podjetij zaradi bolezni COVID-19, kjer so se morala podjetja hitro odzvati na povečano potrebo po delu na daljavo, kar so seveda lažje naredili z uporabo storitev v oblaku. Toda analitiki opozarjajo, da bi tudi brez pandemije rast v storitev v oblaku lani občutno prekašala vlaganja v lokalne podatkovne centre.

Resnici na ljubo, so storitve v oblaku prvič, čeprav za las prehitele lokalne data centre že v letu 2019, toda lani je bila rast še precej hitrejša. Dolgoročna analiza trendov vlaganj tudi potrjuje, da so v zadnjih desetih letih vlaganja v oblak naraščala povprečno za 52% na leto, medtem ko so vlaganja v lokalne podatkovne centre rasla komaj 2% letno.

Raziskava vključuje glavne komponente potrebne za delovanje podatkovnih centrov, kot so strežniki, pomnilniški sistemi, omrežna oprema, varnostne rešitve in sistemska programska oprema.

Zanimiva je tudi analiza rasti vlaganj v posamezne sestavne strežniškega okolja dele skozi zadnje desetletje. V lokalnih podatkovnih centrih je bilo največ vlaganj v programsko opremo za virtualizacijo, omrežna stikala in varnostne rešitve. Zanimivo, da so vlaganja v strežnike skozi celo desetletje ostala konstantna, medtem ko je bil na področju pomnilniških sistemov zabeležen celo padec.

V oblaku je bilo največ rasti na področju storitev PaaS (platforma kot storitev), še posebej na področju baz podatkov, storitev povezanimi z napravami IoT in tistih na področju podatkovne analitike. Področje IaaS (infrastrukture kot storitve) je ostalo skozi čas konstantno, medtem ko je padlo povpraševanje za upravljanje storitev v zasebnem oblaku. To pomeni, da so podjetja skozi čas ugotovila, da so storitve v oblaku dovolj kvalitetne in varne in se ne želijo ukvarjati z lastnim upravljanjem infrastrukture, temveč to prepuščajo upraviteljem oblaka.

Dokaz, da so se času in strategije upravljanje poslovnega računalništva dokončno spremenili je zgovoren tudi z naslednjim podatkov: med vsemi prodanimi strežniki jih danes 60% konča v podatkovnih centrih ponudnikov storitev v oblaku in le 40% v zasebnih podatkovnih centrih.