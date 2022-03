Uporaba digitalnih tehnologij v EU podjetjih

Podjetja v Evropski Uniji danes uživajo široko izbiro ponudbe digitalnih tehnologij in možnosti uporabe sodobnih informacijskih orodij. Toda kako dobro te priložnosti podjetja dejansko uporabljajo v praksi? Raziskava agencije Eurostat razkriva stopnjo uporabe posameznih tehnologij med evropskimi podjetji, ki imajo vsaj 10 zaposlenih.

Internet je tako rekoč stalnica med evropskimi podjetji, saj ga uporablja 94% vseh poslovnih subjektov. Tudi spletne stran s predstavitvijo podjetja je tako rekoč obvezna, saj jo ima okoli 78% podjetij. V današnjih časih ne preseneča, da je 59% podjetji prisotnih tudi na družabnih omrežjih.

Od tu dalje, pa so deleži rabe posamezne od naštetih tehnologij precej nižji. Preseneča, da v Evropski Uniji le okoli 38% podjetij uporablja poslovne sisteme ERP. To je najbrž posledica dejstva, da je v EU veliko majhnih poslovnih subjektov, ki zaradi velikosti integriranih rešitev za poslovanje sploh ne rabi. V nasprotno smer pa preseneča, da 35% podjetij uporablja orodja CRM, kar nakazuje, da so podjetja zelo usmerjena k boljšemu poznavanju in upravljanju kupcev.

41% podjetij uporablja storitve v oblaku, kar je manj kot denimo v ZDA, je pa to pomemben podatek o stopnji uporabe oblačnih storitev v Evropi. Glede na to, da je tehnologija internetnih naprav IoT še razmeroma mlada, nekoliko preseneča, da jo uporablja že 29% podjetij v EU. Zanimivo je, da je denimo ta delež višji od stopnje rabe spletnih trgovin, ki jih uporablja le 22% podjetij. Evropska podjetja pa najbolj šepajo na področju uporabe umetne inteligence, saj to sodobno tehnologijo uporablja le okoli 8% družb.