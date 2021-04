Univerza v eksperimentu v Linuxovo jedro dodajala ranljivo kodo

Eden vodilni razvijalcev Linuxa Greg Kroah-Hartman je Univerzi v Minnesoti prepovedal prispevati kodo k jedru, ker so na univerzi namenoma vstavljali ranljivo kodo. Raziskovalci z univerze so raziskovali, kako se lahko v odprtkodne projekte prikradejo ranljivosti, zato so poizkusili takšno ranljivo kodo podtakniti v jedro, o čemer so napisali tudi znanstveni članek.

Že to je vprašljiva praksa, saj se je treba za tovrstne eksperimente vnaprej dogovoriti, podobno kot se dobri hekerji (whitehat) prej dogovorijo za testiranje sistemov. Nato pa so na univerzi nadaljevali testiranje in poslali še en krog zlonamernih popravkov kode, kar je Kroah-Hartmana tako razjezilo, da jim je vzel pravice za prispevanje.

Vse popravke, ki so jih v zadnjem času prispevali z omenjene univerze, bodo odstranili.