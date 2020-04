Uničevanje opreme na stolpih za mobilne komunikacije tudi na Hrvaškem

Kolegi iz hrvaške revije Bug poročajo, da se je norost v obliki teorije zarote, ki omrežja 5G povezuje z škodljivostjo za zdravje in celo koronavirusom, razširilo tudi na Hrvaško.

V okviru evropskega projekta Wifi4EU je občina Bibinje (pri Zadru) namestila nekaj stolpov, na katere so namestili oddajnike brezplačnega mestnega signala WiFi (!). Kaj kmalu se je po družabnih mrežah začela širiti dezinformacija, da je »Občina Bibinje ponoči v tajnosti namestila opremo za 5G«, oprema na enem izmed stolpov pa je bila deloma uničena. Celoten projekt je vreden 15.000 evrov (evropskega denarja), zaradi tega vandalskega posega pa je sedaj v okvari. V občini so zgroženi, da nekdo v javnosti širi take laži in nesmisle in da se nato najde še nekdo, ki opremo fizično uniči. Dodajajo, da je bil stolp pod video nadzorom, zato upajo, da bodo storilce hitro našli.

Poročali smo že, da se je tovrsten odpor (rekli bi kar ludizem) začel na Britanskem otoku, nedavno pa so prve poškodovane telekomunikacijske stolpe (ki tudi niso imeli nameščene opreme 5G) odkrili tudi na Nizozemskem.